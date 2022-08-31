В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
«За минувшие сутки, с 08:00 30 августа до 08:00 31 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и ещё десять мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее украинские военные обстреляли здание детского сада в Горловке в Донецкой Народной Республике, в результате чего произошло возгорание.