В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека

В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике за сутки погибли два человека, ещё десять ранены.

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«За минувшие сутки, с 08:00 30 августа до 08:00 31 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и ещё десять мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее украинские военные обстреляли здание детского сада в Горловке в Донецкой Народной Республике, в результате чего произошло возгорание.