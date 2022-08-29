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РИА Новости сообщило о взрывах в Мелитополе

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В Мелитополе Запорожской области раздались звуки по меньшей мере пяти взрывов, сообщает РИА Новости. По информации агентства, это произошло около 17:00 мск, шум можно было услышать в районе кинотеатра «Победа», к северу от центра города.
РИА Новости сообщило о взрывах в Мелитополе
  • РИА Новости

Подробности произошедшего не приводятся.

28 августа сообщалось, что средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск на Мелитополь.

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