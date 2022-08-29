РИА Новости сообщило о взрывах в Мелитополе
В Мелитополе Запорожской области раздались звуки по меньшей мере пяти взрывов, сообщает РИА Новости. По информации агентства, это произошло около 17:00 мск, шум можно было услышать в районе кинотеатра «Победа», к северу от центра города.
- РИА Новости
Подробности произошедшего не приводятся.
28 августа сообщалось, что средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск на Мелитополь.
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