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Пушилин: 5,5 тысячи выпускников вузов ДНР получили российские дипломы

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 5,5 тыс. выпускников высших учебных заведений Донецкой Народной Республики получили российские дипломы.
Пушилин: 5,5 тысячи выпускников вузов ДНР получили российские дипломы
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Восемь вузов страны прошли государственную аккредитацию в России, и 5,5 тыс. выпускников получили российские дипломы», — цитирует Пушилина ТАСС.

По его словам, начиная с мая у каждой образовательной организации ДНР появился российский вуз-партнёр.

Ранее стало известно, что Донецкая Народная Республика получила более 210 тыс. школьных учебников из России, всего планируется передать более 2,5 млн учебных материалов.

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