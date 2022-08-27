Пушилин: 5,5 тысячи выпускников вузов ДНР получили российские дипломы

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 5,5 тыс. выпускников высших учебных заведений Донецкой Народной Республики получили российские дипломы.

«Восемь вузов страны прошли государственную аккредитацию в России, и 5,5 тыс. выпускников получили российские дипломы», — цитирует Пушилина ТАСС.

По его словам, начиная с мая у каждой образовательной организации ДНР появился российский вуз-партнёр.

Ранее стало известно, что Донецкая Народная Республика получила более 210 тыс. школьных учебников из России, всего планируется передать более 2,5 млн учебных материалов.