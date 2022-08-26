ВСУ выпустили 20 снарядов из «Града» по Донецку

Вооружённые силы Украины за 15 минут выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку и три ракеты из РСЗО «Ураган» по Валерьяновке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«16:00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Валерьяновка: выпущено три ракеты БМ-27 «Ураган» (оснащённые противопехотными минами ПФМ «Лепесток»); 16:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, семь ракет из БМ-21 «Град» было выпущено по населённому пункту Зайцево.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск число пострадавших возросло до четырёх.