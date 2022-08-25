военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мэр Горловки Приходько сообщил, что химзавод «Стирол» попал под обстрел ВСУ

Короткая ссылка
Украинские военные обстреляли территорию химического завода «Стирол», расположенного в Горловке (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Мэр Горловки Приходько сообщил, что химзавод «Стирол» попал под обстрел ВСУ
  • AP

По его словам, ВСУ обстреляли Калининский район города.

«Сообщается о попаданиях вражеских снарядов по подстанции ГП «Стирол», — написал он в Telegram.

В данный момент выясняются подробности обстрела.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Горловку.

До этого представительство ДНР в СЦКК сообщало, что Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО «Град».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить