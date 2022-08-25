Мэр Горловки Приходько сообщил, что химзавод «Стирол» попал под обстрел ВСУ
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По его словам, ВСУ обстреляли Калининский район города.
«Сообщается о попаданиях вражеских снарядов по подстанции ГП «Стирол», — написал он в Telegram.
В данный момент выясняются подробности обстрела.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Горловку.
До этого представительство ДНР в СЦКК сообщало, что Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО «Град».