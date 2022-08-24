В Кишинёве возложили цветы в память о героях, сражавшихся в рамках Ясско-Кишинёвской операции
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте партии «Шор».
Лидер ПКРМ Владимир Воронин отметил важность событий 24 августа 1944 года.
«Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» — это не просто архитектурная композиция, а памятник, воздвигнутый в память о 11 800 бойцах, которые сражались за нашу свободу и наше будущее, защищали нас и добились победы», — сказал он.
Со своей стороны, депутат от партии «Шор» Регина Апостолова заявила, что 24 августа остаётся уроком мужества, самоотверженности и патриотизма.