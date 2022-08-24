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В Кишинёве возложили цветы в память о героях, сражавшихся в рамках Ясско-Кишинёвской операции

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Депутаты молдавской оппозиционной партии «Шор» и Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), ветераны и местные жители возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечность» в Кишинёве, а также к комплексу «Шерпенский плацдарм» в память о героях, сражавшихся в рамках Ясско-Кишинёвской операции.
В Кишинёве возложили цветы в память о героях, сражавшихся в рамках Ясско-Кишинёвской операции
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте партии «Шор».

Лидер ПКРМ Владимир Воронин отметил важность событий 24 августа 1944 года.

«Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» — это не просто архитектурная композиция, а памятник, воздвигнутый в память о 11 800 бойцах, которые сражались за нашу свободу и наше будущее, защищали нас и добились победы», — сказал он.

Со своей стороны, депутат от партии «Шор» Регина Апостолова заявила, что 24 августа остаётся уроком мужества, самоотверженности и патриотизма.

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