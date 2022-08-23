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Родственники Натальи Вовк рассказали о возможных мотивах её действий

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Родственники Натальи Вовк (Шабан), которую ФСБ назвала исполнительницей убийства журналистки Дарьи Дугиной, считают, что на слежку за девушкой она согласилась из-за проблем со старшим сыном.
Родственники Натальи Вовк рассказали о возможных мотивах её действий
  • РИА Новости

По словам двоюродной сестры и отца женщины, Наталью могли шантажировать. В начале спецоперации её сына Данила насильно забрали служить: украинские военные с автоматами увезли его в неизвестном направлении.

«Наталья тогда очень долго и сильно плакала. Долго искала сына», — рассказала RT её двоюродная сестра Оксана Сошенко.

Семья Шабан предполагает, что ей заплатили только за слежку за Дарьей, а сам подрыв машины произвëл кто-то другой.

Отец женщины Павел Вовк также сообщил, что его дочь уволилась из штаба ВСУ в первые дни спецоперации и вместе с ребёнком уехала в Европу. Она жила какое-то время во Франции и в Польше, после чего вернулась на Украину.

Семья Шабан уверяет, что к «Азову»* женщина не имела никакого отношения, а про батальон говорила, что там «одни конченые служат».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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