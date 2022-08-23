Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы перейдут в собственность эстонского государства

В правительстве Эстонии сообщили, что танк Т-34 и другие советские военные памятники перейдут в собственность государства, ранее они были собственностью города Нарвы.

Об этом пишет портал err.ee со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что департамент полиции и пограничной охраны, в свою очередь, передаст имущество Министерству обороны, которое будет хранить его в Эстонском военном музее.

В сообщении говорится, что в экспозицию музея как государственная собственность будут включены красная звезда, снятая с обелиска Красной армии в Нарвском замковом парке, и две мемориальные доски, металлическое панно, снятое с монумента «Три штыка», красная звезда и памятная табличка, снятые с братской могилы погибших во Второй мировой войне на территории между рекой Нарвой и бастионом Виктория, а также якорь и памятный камень, снятые с памятника советскому десанту в Мерикюле.