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Глава администрации Волновахи пообещал подачу воды на следующей неделе

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Воду в Волноваху Донецкой Народной Республики подадут уже на следующей неделе, заявил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.
Глава администрации Волновахи пообещал подачу воды на следующей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Harsh Rathor / EyeEm

«На этой неделе пробуем технический пуск воды. В дальнейшем будет обеззараживание всех водоводов. Со следующей недели планируем подать уже нормальную воду на город», — цитирует РИА Новости Зинченко.

Он отметил, что в городе восстановлено примерно 30% освещения.

Также идут работы по налаживанию газоснабжения.

Ранее исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый заявил, что свет, газ и вода будут в Лисичанске через полтора месяца.

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