Глава администрации Волновахи пообещал подачу воды на следующей неделе
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«На этой неделе пробуем технический пуск воды. В дальнейшем будет обеззараживание всех водоводов. Со следующей недели планируем подать уже нормальную воду на город», — цитирует РИА Новости Зинченко.
Он отметил, что в городе восстановлено примерно 30% освещения.
Также идут работы по налаживанию газоснабжения.
Ранее исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый заявил, что свет, газ и вода будут в Лисичанске через полтора месяца.