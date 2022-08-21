Пять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских военных

Пять сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны украинской армии.

«В результате обстрела со стороны ВФУ в городе Горловка пострадали пять сотрудников МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

К месту пожара после обстрела направили пожарно-спасательное подразделение, как только пожарные приступили к ликвидации возгорания, ВСУ нанесли повторный артудар.

В результате атаки пострадали пять сотрудников МЧС, они находятся в удовлетворительном состоянии и доставлены в учреждение здравоохранения, пишет пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что число мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, возросло до 12.