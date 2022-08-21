Глава управления СБУ по Кировоградской области обнаружен мёртвым
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«Глава УСБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мёртвым», — написал Геращенко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что тело обнаружила супруга Наконечного в их квартире.
В качестве одной из версий произошедшего рассматривается самоубийство.
Ранее стало известно, что в Краснодаре пойман с поличным агент СБУ с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением о сотрудничестве.