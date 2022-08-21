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Глава управления СБУ по Кировоградской области обнаружен мёртвым

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Глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный обнаружен мёртвым, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Глава управления СБУ по Кировоградской области обнаружен мёртвым
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Глава УСБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мёртвым», — написал Геращенко в своём Telegram-канале.

Отмечается, что тело обнаружила супруга Наконечного в их квартире.

В качестве одной из версий произошедшего рассматривается самоубийство.

Ранее стало известно, что в Краснодаре пойман с поличным агент СБУ с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением о сотрудничестве.

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