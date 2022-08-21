Глава управления СБУ по Кировоградской области обнаружен мёртвым

Глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный обнаружен мёртвым, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Глава УСБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мёртвым», — написал Геращенко в своём Telegram-канале.

Отмечается, что тело обнаружила супруга Наконечного в их квартире.

В качестве одной из версий произошедшего рассматривается самоубийство.

Ранее стало известно, что в Краснодаре пойман с поличным агент СБУ с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением о сотрудничестве.