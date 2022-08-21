Неизвестные облили краской бюст Пушкина в Киеве

Неизвестные облили красной красной памятник Александру Пушкину, установленный на станции метро «Университет» в Киеве.

По данным украинского телеканала «Эспресо», в зале станции находятся восемь бюстов учёных и литераторов, среди которых украинские деятели культуры: поэт Тарас Шевченко, писатель Иван Франко, философ Григорий Сковорода и медик Александр Богомолец, а также четверо представителей русской культуры — поэт Александр Пушкин, писатель Максим Горький, учёные Николай Ломоносов и Дмитрий Менделеев.

В Харькове в апреле демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Также в городе Ровно демонтировали памятник с советской военной техникой.