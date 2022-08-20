Тактическое формирование «Каскад» в ДНР получило две установки РСЗО «Чебурашка»

Оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» получило две установки РСЗО «Чебурашка» донецкого производства, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Сегодня передал ключи от двух модернизированных установок «Чебурашка» оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад». Уверен, бойцы распорядятся ими наилучшим образом», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

«Чебурашка» одновременно может поражать две разные цели, отметил Пушилин.

10 августа глава ДНР заявил, что подразделения Народной милиции при поддержке российской армии и сил ЛНР освободили около половины территории республики.