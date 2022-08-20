В результате обстрелов ВСУ несколько посёлков под Горловкой остались без электричества

В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины несколько посёлков на окраинах Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электричества.

РИА Новости

Об этом сообщил Telegram-канал «Приходько РИК». «В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины повреждена линия 35 киловольт, обесточены 44 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии посёлки шахты «6—7», шахты им. Н.А. Изотова, Ртутный, Бессарабка», — говорится в сообщении. Кроме того, повреждён жилой дом по ул. Черняховского, 1. Ранее в результате обстрела украинскими войсками 124-й исправительной колонии в Кировском районе Донецка ранены трое заключённых.