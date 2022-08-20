военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В результате обстрелов ВСУ несколько посёлков под Горловкой остались без электричества

Короткая ссылка
В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины несколько посёлков на окраинах Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электричества.
В результате обстрелов ВСУ несколько посёлков под Горловкой остались без электричества
  • РИА Новости

Об этом сообщил Telegram-канал «Приходько РИК».

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины повреждена линия 35 киловольт, обесточены 44 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии посёлки шахты «6—7», шахты им. Н.А. Изотова, Ртутный, Бессарабка», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждён жилой дом по ул. Черняховского, 1.

Ранее в результате обстрела украинскими войсками 124-й исправительной колонии в Кировском районе Донецка ранены трое заключённых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить