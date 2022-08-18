военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шесть человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане

Короткая ссылка
При взрыве газового баллона в пассажирском автобусе Сырдарьинской области Узбекистана погибли шесть человек, ещё 15 получили различные травмы.
Шесть человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Maria Hernandez / EyeEm

Согласно сообщению МЧС страны, инцидент произошёл на автогазозаправочной станции в Акалтынском районе.

«В автобусе Isuzu... взорвался один из газовых баллонов. По предварительной информации, в результате инцидента на месте погибли шесть человек, 15 человек получили ранения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия прибыла группа специалистов с руководством МЧС республики.

В июне в результате взрыва гелиевого шара на празднике в кафе в Иране погибли семь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить