Шесть человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане
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Согласно сообщению МЧС страны, инцидент произошёл на автогазозаправочной станции в Акалтынском районе.
«В автобусе Isuzu... взорвался один из газовых баллонов. По предварительной информации, в результате инцидента на месте погибли шесть человек, 15 человек получили ранения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На место происшествия прибыла группа специалистов с руководством МЧС республики.
В июне в результате взрыва гелиевого шара на празднике в кафе в Иране погибли семь человек.