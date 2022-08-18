Шесть человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане

При взрыве газового баллона в пассажирском автобусе Сырдарьинской области Узбекистана погибли шесть человек, ещё 15 получили различные травмы.

Согласно сообщению МЧС страны, инцидент произошёл на автогазозаправочной станции в Акалтынском районе.

«В автобусе Isuzu... взорвался один из газовых баллонов. По предварительной информации, в результате инцидента на месте погибли шесть человек, 15 человек получили ранения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия прибыла группа специалистов с руководством МЧС республики.

В июне в результате взрыва гелиевого шара на празднике в кафе в Иране погибли семь человек.