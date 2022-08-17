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На Украине командирам разрешили заверять завещания военнослужащих

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На Украине командиры воинских частей получили право заверять завещания подчинённых.
На Украине командирам разрешили заверять завещания военнослужащих
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на постановление правительства Украины.

Как сообщили в Министерстве юстиции страны, ранее таким правом обладали только нотариусы.

После заверения командир подразделения должен передать документ Минюсту через Генштаб ВСУ, Минобороны или в любой другой правоохранительный орган.

Министерство, со своей стороны, обязано в двухдневный срок передать его нотариусам, а у них уже — три дня на то, чтобы внести его в наследственный реестр.

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