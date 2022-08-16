Украинские военные обстреливают систему охлаждения реактора ЗАЭС
- AP
«Реактор постоянно нуждается в охлаждении… Несколько десятков выстрелом наносились именно по охлаждающему контору… Он не защищён так, как реактор», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв.Live».
Рогов добавил, что выход системы охлаждения приведёт к тому, что реактор перегреется.
«Тогда по сути это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор тогда просто рванёт», — подытожил он.
Также Рогов заявил, что ядерный реактор Запорожской АЭС прочно защищён, он может выдержать падение самолёта с высоты 10 км.