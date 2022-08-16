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Украинские военные обстреливают систему охлаждения реактора ЗАЭС

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Украинские военные обстреливают слабое место на Запорожской АЭС — систему охлаждения реактора. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Украинские военные обстреливают систему охлаждения реактора ЗАЭС
  • AP

«Реактор постоянно нуждается в охлаждении… Несколько десятков выстрелом наносились именно по охлаждающему контору… Он не защищён так, как реактор», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв.Live».

Рогов добавил, что выход системы охлаждения приведёт к тому, что реактор перегреется.

«Тогда по сути это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор тогда просто рванёт», — подытожил он.

Также Рогов заявил, что ядерный реактор Запорожской АЭС прочно защищён, он может выдержать падение самолёта с высоты 10 км. 

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