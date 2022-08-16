Путин и Мирзиёев обсудили подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту ШОС

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества. В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидерами двух стран были затронуты вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на саммите ШОС лидеры государств обсудят активизацию торговли в национальных валютах.