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Путин и Мирзиёев обсудили подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту ШОС

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин и Мирзиёев обсудили подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту ШОС
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества. В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидерами двух стран были затронуты вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на саммите ШОС лидеры государств обсудят активизацию торговли в национальных валютах.

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