Путин и Мирзиёев обсудили подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту ШОС
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества. В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.
Кроме того, лидерами двух стран были затронуты вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на саммите ШОС лидеры государств обсудят активизацию торговли в национальных валютах.