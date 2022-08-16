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Источник рассказал о контактах украинского застройщика с группировкой «Джабхат ан-Нусра»

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Украинский застройщик сирийского происхождения Аднан Киван, владеющий на Украине строительной корпорацией Kadorr Group, радиовещательной компанией «7 канал» и англоязычным изданием Kyiv Post, при посредничестве турецких властей поддерживает контакты с базирующейся в Идлибе террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра»*.
Источник рассказал о контактах украинского застройщика с группировкой «Джабхат ан-Нусра»
  • AP

Об этом сообщили информированные источники.

По их данным, эта организация долгое время обеспечивала подконтрольные Кивану фирмы дешёвой рабочей силой для реализации ряда инфраструктурных проектов на территории Украины.

«Такая бизнес-схема с февраля — марта трансформировалась в канал переброски на Украину боевиков-наёмников. Взамен террористы требовали от Кивана и курирующих его спецслужб Турции направления в идлибскую зону деэскалации крупных партий украинского зерна, а также вооружений и военной техники западного производства», — рассказали источники.

Отмечается, что фактически речь идёт о том, что «Джабхат ан-Нусра» пытается получить с Украины западные ПЗРК Stinger и Starstreak, ПТРК Javelin и Nlaw, гранатомёты Matador.

«Эти системы бесконтрольно распределяются в ВСУ, в особенности со складов в Одессе и Николаеве, где предприниматель Киван имеет хорошие связи», — добавил источник.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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