Источник рассказал о контактах украинского застройщика с группировкой «Джабхат ан-Нусра»
- AP
Об этом сообщили информированные источники.
По их данным, эта организация долгое время обеспечивала подконтрольные Кивану фирмы дешёвой рабочей силой для реализации ряда инфраструктурных проектов на территории Украины.
«Такая бизнес-схема с февраля — марта трансформировалась в канал переброски на Украину боевиков-наёмников. Взамен террористы требовали от Кивана и курирующих его спецслужб Турции направления в идлибскую зону деэскалации крупных партий украинского зерна, а также вооружений и военной техники западного производства», — рассказали источники.
Отмечается, что фактически речь идёт о том, что «Джабхат ан-Нусра» пытается получить с Украины западные ПЗРК Stinger и Starstreak, ПТРК Javelin и Nlaw, гранатомёты Matador.
«Эти системы бесконтрольно распределяются в ВСУ, в особенности со складов в Одессе и Николаеве, где предприниматель Киван имеет хорошие связи», — добавил источник.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.