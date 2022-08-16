Мэр Донецка заявил о ранении двух человек при обстрелах со стороны украинских войск
- AP
«По уточнённой информации, в Кировском районе в результате обстрела ул. Бирюзова, 21, пострадал мужчина 1957 года рождения. В Петровском районе в результате обстрела по ул. Осоавиахима, 17, получила ранение женщина, анкетные данные уточняются. Также по данному адресу повреждено остекление», — написал он в своём Telegram.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов столицы республики украинскими войсками.