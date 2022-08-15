В Горловке два человека погибли и трое пострадали при обстрелах ВСУ
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Мэр города сообщил, что украинские войска, «обстреливая горловский жилмассив «Солнечный», убили двух мирных граждан, ранены трое горловчан».
Также Приходько рассказал, что снаряд разорвался на площадке детского сада №91.
По его словам, здание дошкольного учреждения получило повреждения.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, в результате чего были обесточены школа и детский сад.