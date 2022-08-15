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В Горловке два человека погибли и трое пострадали при обстрелах ВСУ

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Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что в городе два мирных жителя погибли, ещё трое ранены в результате обстрела со стороны украинских войск.
В Горловке два человека погибли и трое пострадали при обстрелах ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Мэр города сообщил, что украинские войска, «обстреливая горловский жилмассив «Солнечный», убили двух мирных граждан, ранены трое горловчан».

Также Приходько рассказал, что снаряд разорвался на площадке детского сада №91.

По его словам, здание дошкольного учреждения получило повреждения.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, в результате чего были обесточены школа и детский сад.

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