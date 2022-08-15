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Вертолёт Ка-52 ВКС России уничтожил два украинских танка в Донбассе

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Вертолёт Ка-52 Воздушно-космических сил России во время боевого вылета уничтожил два украинских танка и 15 украинских военных в Донбассе.
Вертолёт Ка-52 ВКС России уничтожил два украинских танка в Донбассе
  • РИА Новости
  • © Кирилл Нортон

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пилота вертолёта.

«Сейчас пришли с задачи, отработали по целям — уничтожили два танка и 15 человек личного состава», — заявил он.

По его словам, вертолёт вернулся без повреждений. 

Агентство сообщает, что украинские военные превратили линию фронта, которая связывает города Северск, Артёмовск и Соледар в ДНР, в мощный укрепрайон. В сообщении говорится, что также этот район насыщен большим количеством украинских ПВО, поэтому российским вертолётам приходится летать на предельно низкой высоте.

Ранее силы ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ и продвижении на Угледарском направлении.

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