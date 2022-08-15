Около 50 тысяч абонентов остались без энергоснабжения в Донецке из-за обстрелов ВСУ

В Донецке 47 тыс. абонентов остались без энергоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

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