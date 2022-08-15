военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Около 50 тысяч абонентов остались без энергоснабжения в Донецке из-за обстрелов ВСУ

Короткая ссылка
В Донецке 47 тыс. абонентов остались без энергоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
Около 50 тысяч абонентов остались без энергоснабжения в Донецке из-за обстрелов ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Andreas Korth / EyeEm

«В 13:55 в результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики ВФУ повреждена воздушная линия электропередачи 220 кВ, обесточен ряд высоковольтных подстанций в Донецке», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что без электричества остались 236 трансформаторных подстанций в Кировском, Ленинском и Петровском районах Донецка.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины мирных жителей возросло до пяти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить