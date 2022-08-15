Около 50 тысяч абонентов остались без энергоснабжения в Донецке из-за обстрелов ВСУ
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«В 13:55 в результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики ВФУ повреждена воздушная линия электропередачи 220 кВ, обесточен ряд высоковольтных подстанций в Донецке», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что без электричества остались 236 трансформаторных подстанций в Кировском, Ленинском и Петровском районах Донецка.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины мирных жителей возросло до пяти.