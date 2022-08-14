Число погибших из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до двух
- РИА Новости
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«Украинские боевики убили мужчину и ранили женщину в Донецке. При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение», — говорится в заявлении штаба в Telegram.
Ранее в штабе проинформировали о гибели мужчины в Куйбышевском районе города.
13 августа сообщалось, что Вооружённые силы Украины выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».