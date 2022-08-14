Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что число погибших из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до двух.

«Украинские боевики убили мужчину и ранили женщину в Донецке. При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее в штабе проинформировали о гибели мужчины в Куйбышевском районе города.

13 августа сообщалось, что Вооружённые силы Украины выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».