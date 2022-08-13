ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС
- AFP
«Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара! Сегодня днём националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС», — цитирует представителя администрации города РИА Новости.
По его словам, по прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. В настоящий момент характер полученных повреждений уточняется.
12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.