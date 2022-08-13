ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

В администрации Энергодара заявили, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС.

«Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара! Сегодня днём националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС», — цитирует представителя администрации города РИА Новости.

По его словам, по прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. В настоящий момент характер полученных повреждений уточняется.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.