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ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

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В администрации Энергодара заявили, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС.
ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС
  • AFP

«Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара! Сегодня днём националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС», — цитирует представителя администрации города РИА Новости.

По его словам, по прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. В настоящий момент характер полученных повреждений уточняется.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.

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