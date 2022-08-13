Каховская ГЭС работает в аварийном режиме из-за обстрелов ВСУ

Руководство Каховской ГЭС заявило, что станция работает в аварийном режиме из-за обстрелов украинских войск.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора станции по реконструкции Арсения Зеленского.

«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», — сказал он.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.