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Каховская ГЭС работает в аварийном режиме из-за обстрелов ВСУ

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Руководство Каховской ГЭС заявило, что станция работает в аварийном режиме из-за обстрелов украинских войск.
Каховская ГЭС работает в аварийном режиме из-за обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора станции по реконструкции Арсения Зеленского.

«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», — сказал он.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.

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