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Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку 14 снарядов

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Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку 14 снарядов калибра 155 мм.
Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку 14 снарядов
  • AP

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«10:30 — населённый пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

После этого в 10:35 девять снарядов калибра 155 мм были выпущены по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее Вооружённые силы Украины выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».

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