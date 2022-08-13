Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку 14 снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«10:30 — населённый пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

После этого в 10:35 девять снарядов калибра 155 мм были выпущены по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее Вооружённые силы Украины выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».