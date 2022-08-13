Народная милиция: ВСУ за сутки потеряли 55 человек в боях с подразделениями ЛНР

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли 55 человек в боях с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики.

Об этом говорится в заявлении официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко в Telegram-канале Народной милиции.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожены до 55 человек личного состава, два танка, три бронетранспортёра, пять единиц специальной автомобильной техники, одна долговременная огневая точка», — сообщил Филипоненко.

Он также отметил, что на освобождённых территориях Луганской Народной Республики восстанавливается мирная жизнь.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика) одну ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.