Адвокат из Мелитополя рассказал о своём сотрудничестве с СБУ

Адвокат из Мелитополя Евгений Ильченко во время опроса рассказал о своём сотрудничестве с СБУ, о передаче украинским спецслужбам данных о местоположении ПВО, а также о том, как стравливал местных жителей и разжигал между ними рознь в соцсетях и своём Telegram.

«На момент начала специальной военной операции я изначально принял проукраинскую сторону, создал свой Telegram-канал, в котором публиковал сведения, порочащие честь и достоинство ВС России, военно-гражданской администрации и правоохранителей города», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что его главной задачей в рамках его деятельности в Telegram было настраивать людей против тех мирных граждан, которые изначально приняли сторону России.

«Спецслужбы предложили мне сотрудничество, я охотно согласился. Уже тогда я изначально понимал, что данные, которые я публикую в Telegram-канале, передаются не только СБУ Украины, но и Главному управлению разведки Минобороны Украины для того, чтобы они совершали террористические акты путем направления украинских ракет «Точка-У» по Мелитополю, чтобы уничтожить инфраструктуру города. Стратегическим моментом у них также было определить расположение российских ПВО», — добавил он.

Ранее Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях пособников ВСУ.