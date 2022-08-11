Мэр Донецка заявил о пострадавшем в результате обстрела ВСУ молодом человеке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что молодой человек пострадал при обстреле Кировского района города.

«По поступившей информации, в Кировском районе Донецка в результате обстрелов пострадали мирные граждане по адресу... улица Адыгейская, 13 — парень 2002 года рождения», — говорится в сообщении в Теlegram-канале мэра.

Также Кулезмин подтвердил факт ранения девочки по адресу ул. Бойченко, 9.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что женщина и ребёнок пострадали при обстреле вооружёнными формированиями Украины Кировского района Донецка.