Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ десантниками
Отмечается, что командиром разведывательной роты было принято решение выйти из боевых машин и стремительной атакой выбить националистов из обнаруженного опорного пункта.
«При поддержке огнём... разведчики-десантники атаковали противника и вытеснили радикалов с занимаемых позиций», — говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.
- Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ десантниками
Ранее Минобороны России показало работу расчётов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе специальной военной операции на Украине.