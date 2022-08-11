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Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ десантниками

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Минобороны России показало кадры боевой работы российских десантников в ходе разведывательно-поисковых действий.

Отмечается, что командиром разведывательной роты было принято решение выйти из боевых машин и стремительной атакой выбить националистов из обнаруженного опорного пункта.

«При поддержке огнём... разведчики-десантники атаковали противника и вытеснили радикалов с занимаемых позиций», — говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

  • Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ десантниками

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