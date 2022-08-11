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В ДНР не исключили, что на Украину поставили ракеты к HIMARS с дальностью полёта до 150 км

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Заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин выразил мнение, что украинским военным могли поставить снаряды к РСЗО HIMARS с дальностью полёта до 150 км.

«Удары наносятся различными системами — HIMARS, у которой заявленная дальность полёта до 70 км. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 км уже есть на Украине», — приводит РИА Новости его слова.

Басурин добавил, что украинские военные обстреливают территорию ДНР снарядами калибра 155 мм, которые поставляют европейские страны.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что утечка аммиака произошла после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.

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