В ДНР не исключили, что на Украину поставили ракеты к HIMARS с дальностью полёта до 150 км

Заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин выразил мнение, что украинским военным могли поставить снаряды к РСЗО HIMARS с дальностью полёта до 150 км.

«Удары наносятся различными системами — HIMARS, у которой заявленная дальность полёта до 70 км. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 км уже есть на Украине», — приводит РИА Новости его слова.

Басурин добавил, что украинские военные обстреливают территорию ДНР снарядами калибра 155 мм, которые поставляют европейские страны.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что утечка аммиака произошла после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.