При взрыве в центре выдачи гумпомощи в Мелитополе никто не пострадал
- РИА Новости
«Украинские террористы пытались взорвать центр выдачи гуманитарной помощи движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Взрывом ночью выбило стекла, существенных разрушений нет. Жертв и пострадавших нет», — приводит РИА Новости его слова.
Рогов добавил, что целью теракта было запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям.
Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинских военных на Мелитополь.