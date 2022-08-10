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При взрыве в центре выдачи гумпомощи в Мелитополе никто не пострадал

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В результате взрыва, организованного украинскими диверсантами в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе, никто не пострадал. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
При взрыве в центре выдачи гумпомощи в Мелитополе никто не пострадал
  • РИА Новости

«Украинские террористы пытались взорвать центр выдачи гуманитарной помощи движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Взрывом ночью выбило стекла, существенных разрушений нет. Жертв и пострадавших нет», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что целью теракта было запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинских военных на Мелитополь.

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