При взрыве в центре выдачи гумпомощи в Мелитополе никто не пострадал

В результате взрыва, организованного украинскими диверсантами в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе, никто не пострадал. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

РИА Новости