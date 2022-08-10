В Херсонской области заявили о задержании группы пособников СБУ

В МВД Херсонской области заявили о задержании группы пособников Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Задержали четырёх жителей Херсонской области 1977—1984 годов рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, один из задержанных под видом рыбака объезжал на велосипеде места дислокации российских войск.

У подозреваемых также нашли тайники с оружием. Изъяты четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два польских гранатомёта «Комар», травматический пистолет.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сапёры российской армии и МЧС обезвредили более 198 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе.