МВД ЛНР: силы республики полностью контролируют завод Knauf на окраине Соледара
- РИА Новости
Об этом сообщил в Telegram помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
«Подразделения 6-го Казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода «Кнауф Гипс» на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — написал он.
Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что силы республики взяли под огневой контроль улицы, примыкающие к промзоне завода Knauf в Соледаре.