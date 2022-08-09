МВД ЛНР: силы республики полностью контролируют завод Knauf на окраине Соледара

Народная милиция Луганской Народной Республики полностью контролирует ситуацию на территории завода Knauf в промзоне города Соледара в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил в Telegram помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

«Подразделения 6-го Казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода «Кнауф Гипс» на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — написал он.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что силы республики взяли под огневой контроль улицы, примыкающие к промзоне завода Knauf в Соледаре.