военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МВД ЛНР: силы республики полностью контролируют завод Knauf на окраине Соледара

Короткая ссылка
Народная милиция Луганской Народной Республики полностью контролирует ситуацию на территории завода Knauf в промзоне города Соледара в Донецкой Народной Республике.
МВД ЛНР: силы республики полностью контролируют завод Knauf на окраине Соледара
  • РИА Новости

Об этом сообщил в Telegram помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

«Подразделения 6-го Казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода «Кнауф Гипс» на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — написал он.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что силы республики взяли под огневой контроль улицы, примыкающие к промзоне завода Knauf в Соледаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить