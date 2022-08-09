ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

Вооружённые силы Украины нанесли массированный обстрел по городу Токмаку в Запорожской области.

Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Боевики Зеленского нанесли удар по Токмаку. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба», — написал Рогов.

Обстрел был совершён минувшей ночью.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины сбросили противопехотные мины «Лепесток» у железнодорожной станции Донецка.