военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины нанесли массированный обстрел по городу Токмаку в Запорожской области.
ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
  • AP

Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале. 

«Боевики Зеленского нанесли удар по Токмаку. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба», — написал Рогов.

Обстрел был совершён минувшей ночью.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины сбросили противопехотные мины «Лепесток» у железнодорожной станции Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить