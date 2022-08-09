На Украине заявили о получении первой партии турецких бронемашин Kirpi

Украинские войска получили партию бронемашин Kirpi турецкого производства, сообщил депутат правящей партии «Слуга народа» Юрий Мисягин.

«Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждём ещё полторы сотни!» — приводит РИА Новости слова Мисягина.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд.