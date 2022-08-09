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На Украине заявили о получении первой партии турецких бронемашин Kirpi

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Украинские войска получили партию бронемашин Kirpi турецкого производства, сообщил депутат правящей партии «Слуга народа» Юрий Мисягин.
На Украине заявили о получении первой партии турецких бронемашин Kirpi
  • Gettyimages.ru

«Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждём ещё полторы сотни!» — приводит РИА Новости слова Мисягина.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд.

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