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Погибшего в Донбассе российского добровольца наградили посмертно

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Российского добровольца Константина Тулинова, который погиб в Донбассе, представили к государственной награде.
Погибшего в Донбассе российского добровольца наградили посмертно
  • РИА Новости

Как стало известно RT, российский доброволец Константин Тулинов, погибший в Донбассе, был посмертно награждён медалью «За отвагу». О его подвиге рассказал режиссёр Никита Михалков в своей авторской программе «БесогонТВ».

14 июля этого года разведгруппа, в которую входил Тулинов, обнаружила в лесопосадке огневые точки противника и попала под артиллерийский удар. Тулинову перебило ноги.

Как рассказал журналистам его сослуживец, группу стали окружать украинские националисты, и Тулинов, заметив это, уничтожил противника и погиб сам.

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