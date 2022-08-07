Погибшего в Донбассе российского добровольца наградили посмертно

Российского добровольца Константина Тулинова, который погиб в Донбассе, представили к государственной награде.

Как стало известно RT, российский доброволец Константин Тулинов, погибший в Донбассе, был посмертно награждён медалью «За отвагу». О его подвиге рассказал режиссёр Никита Михалков в своей авторской программе «БесогонТВ».

14 июля этого года разведгруппа, в которую входил Тулинов, обнаружила в лесопосадке огневые точки противника и попала под артиллерийский удар. Тулинову перебило ноги.

Как рассказал журналистам его сослуживец, группу стали окружать украинские националисты, и Тулинов, заметив это, уничтожил противника и погиб сам.