Два мирных жителя пострадали при взрыве украинских мин «Лепесток» в Донецке
- РИА Новости
Об этом заявил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.
По информации штаба, в Кировском районе на улице Воздушной мужчина 1968 года рождения наступил на сброшенную украинскими РСЗО запрещённую противопехотную мину «Лепесток» и с ранением был доставлен в Республиканский травматологический центр.
«Аналогичная ситуация по улице Бирюзова: мужчина 1964 года рождения получил ранение на ПФМ-1, доставлен в городскую больницу №9», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские военные рассыпали в Куйбышевском районе Донецка запрещённые противопехотные мины «Лепесток».