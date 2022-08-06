Два мирных жителя пострадали при взрыве украинских мин «Лепесток» в Донецке

Два мирных жителя пострадали в результате взрыва украинских мин «Лепесток» в Донецке.

Об этом заявил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

По информации штаба, в Кировском районе на улице Воздушной мужчина 1968 года рождения наступил на сброшенную украинскими РСЗО запрещённую противопехотную мину «Лепесток» и с ранением был доставлен в Республиканский травматологический центр.

«Аналогичная ситуация по улице Бирюзова: мужчина 1964 года рождения получил ранение на ПФМ-1, доставлен в городскую больницу №9», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассыпали в Куйбышевском районе Донецка запрещённые противопехотные мины «Лепесток».