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Два мирных жителя пострадали при взрыве украинских мин «Лепесток» в Донецке

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Два мирных жителя пострадали в результате взрыва украинских мин «Лепесток» в Донецке.
Два мирных жителя пострадали при взрыве украинских мин «Лепесток» в Донецке
  • РИА Новости

Об этом заявил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

По информации штаба, в Кировском районе на улице Воздушной мужчина 1968 года рождения наступил на сброшенную украинскими РСЗО запрещённую противопехотную мину «Лепесток» и с ранением был доставлен в Республиканский травматологический центр.

«Аналогичная ситуация по улице Бирюзова: мужчина 1964 года рождения получил ранение на ПФМ-1, доставлен в городскую больницу №9», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассыпали в Куйбышевском районе Донецка запрещённые противопехотные мины «Лепесток».

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