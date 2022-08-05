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Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении

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Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении позиций вооружённых сил республики на границе и в Карабахе. В армянском оборонном ведомстве опровергли эти сообщения и заявили, что ситуация на границе стабильная.
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале Минобороны сообщило, что армянские вооружённые формирования обстреляли позиции азербайджанской армии 12 раз.

По данным Минобороны Азербайджана, три обстрела произошли на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов.

«Оставшиеся девять инцидентов связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооружённых формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов», — говорится в сообщении.

В то же время Минобороны Армении опровергло дезинформацию Баку об обстрелах азербайджанских позиций.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что в последние дни подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы», — говорится в заявлении Минобороны Армении.

В министерстве добавили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Республики Армении.

Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта.

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