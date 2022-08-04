Бастрыкин поручил расследовать обстрелы здания драмтеатра и отеля с журналистами в Донецке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы здания драмтеатра и отеля с журналистами в столице ДНР.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Всего в результате атаки Донецка пять мирных граждан погибли, в том числе женщина с ребёнком, ещё шесть человек получили ранения», — уточнили в ведомстве.

Утром 4 августа стало известно, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, полковником Народной милиции Донецкой Народной Республики.