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Бастрыкин поручил расследовать обстрелы здания драмтеатра и отеля с журналистами в Донецке

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы здания драмтеатра и отеля с журналистами в столице ДНР.
Бастрыкин поручил расследовать обстрелы здания драмтеатра и отеля с журналистами в Донецке
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Всего в результате атаки Донецка пять мирных граждан погибли, в том числе женщина с ребёнком, ещё шесть человек получили ранения», — уточнили в ведомстве.

Утром 4 августа стало известно, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, полковником Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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