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В ДНР заявили, что обстрел нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ вёлся из HIMARS

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Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), военный эксперт Сергей Переверзев заявил, что обстрел нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ вёлся ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.
В ДНР заявили, что обстрел нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ вёлся из HIMARS
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«Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК были обнаружены осколки боеприпаса, которым украинские боевики 3 августа обстреляли нефтебазу в Макеевке. По характерным признакам можно сделать вывод, что объект был атакован РСЗО HIMARS», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что в распоряжении ДНР имеются части боеприпаса с маркировкой серии, даты выпуска и другой важной информацией, по которой, возможно, в будущем получится определить производивший обстрел расчёт.

31 июля сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».

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