военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Спецназ Росгвардии ликвидировал шестерых украинских диверсантов в ЛНР

Короткая ссылка
Силы спецназа Росгвардии уничтожили группу из шести украинских диверсантов в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спецназ Росгвардии ликвидировал шестерых украинских диверсантов в ЛНР
  • РИА Новости

Уточняется, что после боя диверсанты ушли в лесной массив, но беспилотники определили и передали местоположение украинских бойцов в командный пункт.

«По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что Росгвардия нашла и уничтожила 13 операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить