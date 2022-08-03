Спецназ Росгвардии ликвидировал шестерых украинских диверсантов в ЛНР
- РИА Новости
Уточняется, что после боя диверсанты ушли в лесной массив, но беспилотники определили и передали местоположение украинских бойцов в командный пункт.
«По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее стало известно, что Росгвардия нашла и уничтожила 13 операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике.