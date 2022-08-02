ВСУ выпустили шесть ракет из «Града» по посёлку в пригороде Донецка

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили шесть ракет из «Града» по посёлку в пригороде Донецка.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 18:50 — н. п. Георгиевка — н. п. Александровка: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град» и пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Уточняется, что были обстреляны и другие населённые пункты, в частности Донецк и Гольмовский.

31 июля сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».