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ВЦИОМ проведёт социологические исследования в странах СНГ

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ВЦИОМ совместно с Международной ассоциацией исследовательских агентств «Евразийский монитор» проведёт социологические исследования в странах СНГ.
ВЦИОМ проведёт социологические исследования в странах СНГ
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Работы состоятся по заказу Россотрудничества в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане.

Цель проекта — определить уровень знаний зарубежной аудитории о различных программах в сфере содействия международному развитию, о российских проектах гуманитарной помощи странам-реципиентам, а также выяснить общественное мнение о российских инициативах, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества.

Всего планируется опросить около 10 тыс. человек в разных странах СНГ.

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