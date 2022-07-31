Штаб ДНР: число пострадавших от противопехотных мин в Донецке возросло до четырёх
- РИА Новости
«В Петровском районе Донецка по улице Лохтина мирный житель 1978 года рождения получил ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещённую мину ПФМ-1. Доставлен в городскую больницу № 14... ранения получили уже четверо мирных жителей», — говорится в заявлении штаба в Telegram.
Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».