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Штаб ДНР: число пострадавших от противопехотных мин в Донецке возросло до четырёх

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что число пострадавших от противопехотных мин в Донецке возросло до четырёх.
Штаб ДНР: число пострадавших от противопехотных мин в Донецке возросло до четырёх
  • РИА Новости

«В Петровском районе Донецка по улице Лохтина мирный житель 1978 года рождения получил ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещённую мину ПФМ-1. Доставлен в городскую больницу № 14... ранения получили уже четверо мирных жителей», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».

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