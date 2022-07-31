В Донецке ещё один мирный житель подорвался на противопехотной мине
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале написал штаб территориальной обороны ДНР.
«Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещённых противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по Новоясиноватской улице ранение получил мирный житель 1969 года рождения. Он доставлен в Республиканский травматологический центр», — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».