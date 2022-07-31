военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Донецке ещё один мирный житель подорвался на противопехотной мине

Короткая ссылка
В Киевском районе Донецка мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток».
В Донецке ещё один мирный житель подорвался на противопехотной мине
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написал штаб территориальной обороны ДНР.

«Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещённых противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по Новоясиноватской улице ранение получил мирный житель 1969 года рождения. Он доставлен в Республиканский травматологический центр», — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить