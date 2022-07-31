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Запорожские власти рассказали о продаже военными ВСУ западного оружия

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рассказал о фактах продажи служащими Вооружённых сил Украины западного оружия.
Запорожские власти рассказали о продаже военными ВСУ западного оружия
  • AFP

Об этом он рассказал в кулуарах VIII встречи членов клуба Горчакова.

«Факт продажи зарубежного вооружения украинской стороной я могу подтвердить: самое показательное то, что это очень сильно злит американцев. На самом деле с предложениями продажи оружия представители ВСУ выходят постоянно: начиная с тех же Javelin, заканчивая тяжёлой техникой, включая танки и прочее», — передаёт слова Рогова ТАСС.

По его словам, были зафиксированы десятки случаев продажи Javelin, британского противотанкового ракетного комплекса и даже тяжёлой техники по стоимости в разы ниже рыночной цены. 

Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц.

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