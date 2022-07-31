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На Украине сообщили о гибели гендиректора аграрной компании «Нибулон» Вадатурского

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Украинский бизнесмен, гендиректор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб в Николаеве, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу президентского офиса Андрея Ермака.
На Украине сообщили о гибели гендиректора аграрной компании «Нибулон» Вадатурского
  • РИА Новости

По словам чиновника, Вадатурский и его жена погибли «в результате обстрела города».

Бизнесмен занимал 15-е место в списке украинского Forbes, его состояние оценивалось примерно в $0,5 млрд.

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