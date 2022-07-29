В Херсонской области заявили о гибели семьи в результате удара ВСУ по Брилёвке
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате удара ВСУ по Брилёвке погибла семья.
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что семья из пяти человек, среди которых трое детей, пропала без вести после обстрела со стороны украинской армии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен