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В Херсонской области заявили о гибели семьи в результате удара ВСУ по Брилёвке

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате удара ВСУ по Брилёвке погибла семья.
В Херсонской области заявили о гибели семьи в результате удара ВСУ по Брилёвке
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек, среди которых трое детей, пропала без вести после обстрела со стороны украинской армии.

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