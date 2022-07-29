В Херсонской области заявили о гибели семьи в результате удара ВСУ по Брилёвке

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате удара ВСУ по Брилёвке погибла семья.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек, среди которых трое детей, пропала без вести после обстрела со стороны украинской армии.